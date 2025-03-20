В Алматы состоится международная выставка

Вчера, 19:11

С 14 по 16 мая 2025 года в Алматы состоится международная выставка «Казахстанские дни дизайна и архитектуры». Мероприятие пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака и объединит ведущих специалистов в области дизайна и архитектуры.

На выставке будут представлены новейшие тенденции в дизайне коммерческих интерьеров, включая экологичные и устойчивые материалы, интеграцию умных технологий и минималистичные решения. Посетители смогут ознакомиться с инновациями в области отделочных материалов, мебели и декора, а также посетить мастер-классы и получить консультации от экспертов.

Организаторы ожидают участие более 200 компаний (например, https://almaty.lux-house.kz/) и около 5000 посетителей. Выставка предоставит уникальную возможность для профессионалов и заинтересованных лиц узнать о последних трендах и установить деловые контакты в сфере коммерческого дизайна.