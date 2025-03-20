Новости / Казахстанские

В Алматы состоится международная выставка

Вчера, 19:11

С 14 по 16 мая 2025 года в Алматы состоится международная выставка «Казахстанские дни дизайна и архитектуры». Мероприятие пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака и объединит ведущих специалистов в области дизайна и архитектуры.

На выставке будут представлены новейшие тенденции в дизайне коммерческих интерьеров, включая экологичные и устойчивые материалы, интеграцию умных технологий и минималистичные решения. Посетители смогут ознакомиться с инновациями в области отделочных материалов, мебели и декора, а также посетить мастер-классы и получить консультации от экспертов.

Организаторы ожидают участие более 200 компаний (например, https://almaty.lux-house.kz/) и около 5000 посетителей. Выставка предоставит уникальную возможность для профессионалов и заинтересованных лиц узнать о последних трендах и установить деловые контакты в сфере коммерческого дизайна.

  • Просмотров: 53
Похожие материалы
  • Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов
  • Компания Arenda-TV.kz предлагает аренду телевизоров большой диагонали для мероприятий в Алматы Компания Arenda-TV.kz предлагает аренду телевизоров большой диагонали для мероприятий в Алматы
  • Промокоды на скидку в интернет-магазинах Казахстана: уникальная возможность сэкономить! Промокоды на скидку в интернет-магазинах Казахстана: уникальная возможность сэкономить!
  • Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику
  • Совет директоров Halyk Bank одобрил поэтапную интеграцию с банком Qazkom Совет директоров Halyk Bank одобрил поэтапную интеграцию с банком Qazkom
    • Отзывы читателей
    В Алматы состоится международная выставка В Алматы состоится международная выставка Казахстанские Вчера, 19:11
    Как выбрать памятник на могилу. Важные советы и рекомендации Как выбрать памятник на могилу. Важные советы и рекомендации Культура 7-03-2025, 21:36
    «Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию «Аккаунт-менеджер WB: как я освоил новую профессию Казахстанские 2-02-2025, 17:56
    Султан Казино: Оазис азарта и популярный слот Pharaoh’s Treasure Султан Казино: Оазис азарта и популярный слот Pharaoh’s Treasure KnowHow 13-01-2025, 22:44
    Лучшие тактики и стратегии для игры в азартные игры Лучшие тактики и стратегии для игры в азартные игры KnowHow 13-01-2025, 22:33
    Необычные сочетания: как носить золотые часы с нестандартной одеждой Необычные сочетания: как носить золотые часы с нестандартной одеждой KnowHow 12-01-2025, 01:17
    Уход за кожей в Казахстане. Советы от экспертов Уход за кожей в Казахстане. Советы от экспертов KnowHow 16-12-2024, 21:55
    Рейтинг лучших товаров в Казахстане. Сервис Cronos Central Asia Рейтинг лучших товаров в Казахстане. Сервис Cronos Central Asia KnowHow 13-12-2024, 01:25
    Онлайн казино Пинко в Казахстане: Обзор Официального сайта Онлайн казино Пинко в Казахстане: Обзор Официального сайта Мировые 3-12-2024, 01:48
    Loft Park Казахстан — Ваш портал в мир азартных развлечений Loft Park Казахстан — Ваш портал в мир азартных развлечений Общество 29-11-2024, 06:50
    Конные прогулки: отдых на природе и романтика в седле Конные прогулки: отдых на природе и романтика в седле Общество 28-11-2024, 03:12
    Как работает накрутка голосов в опросы ВК и ее последствия Как работает накрутка голосов в опросы ВК и ее последствия KnowHow 22-11-2024, 05:42
    Bilux: обзор услуг и качества обслуживания Bilux: обзор услуг и качества обслуживания Мировые 9-11-2024, 00:30
    Популярность установки пневматической подвески среди автовладельцев Популярность установки пневматической подвески среди автовладельцев Общество 29-10-2024, 00:12
    Ремонт кофемашин Siemens: качественные услуги для вашего дома Ремонт кофемашин Siemens: качественные услуги для вашего дома KnowHow 25-10-2024, 21:39
    Прогнозы на спорт: как выбрать правильную стратегию для ставок Прогнозы на спорт: как выбрать правильную стратегию для ставок Спорт 19-10-2024, 20:17
    Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов Современные фасадные панели: тренды и новинки на рынке строительных материалов Казахстанские 17-10-2024, 22:09
    Кристалл — опреснительная установка для очистки воды Кристалл — опреснительная установка для очистки воды Казахстанские 9-10-2024, 22:23
    Популярные цветы для доставки в Казахстане — что выбирают клиенты Популярные цветы для доставки в Казахстане — что выбирают клиенты Казахстанские 9-10-2024, 22:02
    Спутниковый мониторинг транспорта — эффективное решение Спутниковый мониторинг транспорта — эффективное решение KnowHow 9-10-2024, 04:58