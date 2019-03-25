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Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Вчера, 07:37
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX


Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера, передает РБК.

«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на (Boeing 737) MAX», — заявил представитель компании Ихсан Розан.

По словам собеседника агентства, авиакомпания уже получила по контракту на $4,9 млрд один из 50 самолетов Boeing 737 MAX 8. Оставлять этот лайнер или возвращать производителю — это вопрос пока не решен, добавил он. Отказываться от других самолетов Boeing индонезийский перевозчик не намерен.


Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

В Казахстане приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX

Ранее стало известно, что полеты Boeing 737 Max 8 запретили сразу четыре страны. Управление гражданской авиации Австралии (CASA) приняло решение временно приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии. Аналогичные решения приняли авиационные власти в Сингапуре, Индонезии и Китае.

Позже полеты Boeing 737 Max 8 и 9 запретили и в США. Несмотря на то, что корпорация Boeing на протяжении нескольких дней после катастрофы 10 марта 2019 года заявляла о том, что самолеты Boeing модельного ряда 737 Max «являются безопасными», в частности 12 марта, на фоне запрета полетов данных самолетов, объявленного многими странами мира, в компании вновь заявили о том, что «полностью уверены в безопасности самолетов 737 Max».

В Казахстане эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпании SCAT также временно приостановлена.

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