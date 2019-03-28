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Morgan Stanley спрогнозировал дефицит меди в мире в 2019 году

Сегодня, 07:50
Morgan Stanley спрогнозировал дефицит меди в мире в 2019 году


Медь является наиболее предпочтительным металлом в плане перспектив роста стоимости в ближайший год из-за дефицита поставок, полагают аналитики Morgan Stanley. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика.

"Медь остается нашим предпочтительным выбором на ближайшие 12 месяцев на фоне сокращения поставок, что приведет к дефициту этого металла в 2019 и 2020 году", - говорится в ежеквартальном отчете банка.


Morgan Stanley спрогнозировал дефицит меди в мире в 2019 году

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По прогнозам Morgan Stanley, дефицит меди на мировом рынке составит 406 тыс тонн в текущем году и 187 тыс в следующем.

С начала года медь подорожала на 6,1%, до $6330 за тонну. Ранее в марте цена достигала $6555,5 за тонну, максимума с июля. По оценкам Morgan Stanley, в 2019 году средняя цена меди составит $6672 за тонну.

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