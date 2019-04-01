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В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр

Вчера, 07:38
В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр


В Мактааральском районе Туркестанской области создадут приграничный торгово-логистический центр. Об этом стало известно во время рабочей поездки акима Умирзака Шукеева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Центр начнет работать на таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов по Туркестанской области. На его территории планируется построить торговые рынки, гостиницы, автостоянки, склады, жилые дома спортивные площадки.

Главу региона ознакомили с планом по благоустройству, озеленению и расширению территории таможенного поста.

Умирзак Шукеев также посетил крестьянское хозяйство «Алтын айма», расположенное в сельском округе Достык. Хозяйство создано в 1995 году и имеет в собственности 90 гектаров посевных земель. В 2019 году руководство планирует засеять 80 га дынями, 5 га - хлопчатником и 5 га люцерной.

В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр

В Мактааральском районе на площади 2090 га уже посажены дыни, на 692 га - арбузы, на 694 га - люцерна, на 281 га - капуста, на 22 га - свекла, на 5,5 га - болгарский перец, на 1,5 га - помидоры и на 5 га картофель.

В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр

Кроме того, во время рабочего визита в поселке Мырзакент аким области посетил центральный стадион им. К. Мунайтпасова. На сегодня стадион площадью 2,5 га нуждается в реконструкции. Для этого была разработана проектно-сметная документация, а в 2017 году выдано положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость проекта составляет 288,5 млн тенге.

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