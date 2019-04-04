FlyArystan начала продажу билетов по маршруту Алматы - Нур-Султан

Сегодня, 07:51

Первый казахстанский лоукостер FlyArystan открыл продажу билетов из Алматы в столицу Казахстана. Полеты в Нур-Султан начнутся с 1 мая 2019 года на реактивных авиалайнерах Airbus A320 вместительностью 180 посадочных мест. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Минимальная стоимость тарифа по популярному среди казахстанцев направлению начинается от 6999 тенге в одну сторону.

Лоукостер FlyArystan начал продажу билетов

«С уверенностью можно сказать, это будет самое ожидаемое авиасообщение среди соотечественников, которое мы готовы осуществлять ежедневно», - сообщила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

FlyArystan рекомендует всем своим пассажирам внимательно знакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте авиакомпании flyarystan.com.

Ранее в авиакомпании сообщили об открытии рейса из Алматы в Тараз. Стоимость билета за перелет продолжительностью 60минут начинается от 4999 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропорта.