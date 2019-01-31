FlyArystan начнет полеты в мае 2019 года

Сегодня, 07:45

Министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек рассказал, когда начнутся полеты новой бюджетной авиакомпании FlyArystan в Казахстане, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Мы ожидаем, что первые полеты новой авиакомпании будут уже в мае. Это будет аффилированная с «Эйр Астаной» компания», - сказал Женис Касымбек на пленарном заседании мажилиса.

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«Ожидаем, что в этом году уже 4 борта «Аэрбас-320» будут в эксплуатации у новой авиакомпании», - добавил он.

Стоимость билетов в бюджетной авиакомпании будет в два раза ниже, чем в «Эйр Астане», подчеркнул Женис Касымбек.

«Мы ожидаем, что в первый год эксплуатации новая авиакомпания должна в течение года, с мая по май, перевезти не менее 1 млн пассажиров. В дальнейшем ожидаем, что в течение 4 лет парк этой авиакомпании будет состоять из 15 самолетов, будут абсолютно новые самолеты. Конечно, уровень сервиса будет несколько другой, бюджетные компании – лоукостеры предоставляют определенный перечень услуг, остальное за дополнительную плату», - заключил министр.