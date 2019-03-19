FlyArystan начнет продавать билеты в конце марта

Вчера, 07:32

Авиакомпания FlyArystan планирует начать старт продаж билетов на коммерческие рейсы с 29 марта 2019 года. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Комитете гражданской авиации.



«Казахстанская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan планирует осуществлять коммерческие рейсы начиная с мая 2019 года. Авиакомпания будет выполнять полеты ежедневно из Алматы в Астану, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Караганду, Костанай, Павлодар и Тараз», - пояснили в КГА.

Согласно планам на начальном этапе парк авиакомпании будет состоять из 4 самолетов Airbus A320 только с салоном экономического класса на 180 мест, которые будут выделены из парка «Эйр Астаны». К концу 2022 года количество лайнеров планируется увеличить до 15.

FlyArystan начнет полеты в мае 2019 года

В Комитете гражданской авиации напомнили, что отличием традиционных авиакомпаний от бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков является сокращение издержек и снижение себестоимости билета за счет высокой загрузки воздушного судна, приобретение билетов через интернет, права авиакомпании устанавливать тариф за перевозку багажа, отсутствие комиссий туристическим агентствам, отсутствие стыковочных рейсов, единый класс (эконом) посадочных мест в салоне, минимальный экипаж воздушного судна, короткий период времени обслуживания ВС на земле, вывод всех дополнительных услуг (багаж, питание на борту или выбор места в салоне и др.) за пределы базовой стоимости перевозки, парк ВС, состоящий из новых самолетов с их максимальной унификацией, предоставление только электронного билета.