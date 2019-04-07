Ripple, IBM и SWIFT вошли в блокчейн-ассоциацию

Сегодня, 07:54

105 мировых технологический компаний, в том числе SWIFT, IBM, Ripple и Consensys AG, вошли в состав Международной ассоциации доверенного применения блокчейна (INATBA) для продвижения DLT-технологий на территории Евросоюза. Члены INATBA разработают единые стандарты совместимости блокчейнов, а также создадут прозрачную модель регулирования для технологии, пишет forklog.com.

Начало нового «бычьего» ралли или запоздалая первоапрельская шутка?

Консультировать новую ассоциацию будут Еврокомиссия, Всемирный банк, ОЭСР, ЮНИСЕФ и Европейский инвестиционный банк.

«Это сотрудничество подтверждает, что технология блокчейн станет движущей силой для нашей экономики в ближайшие годы. INATBA заинтересует государства - члены ЕС в применении технологии», – заявила еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Напомним, в декабре 2018 года страны - члены ЕС – Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания – подписали совместный меморандум по продвижению технологии блокчейн для трансформации своих экономик.