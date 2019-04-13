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АНПЗ оштрафован на 31 млн тенге

13-04-2019, 07:43
АНПЗ оштрафован на 31 млн тенге


Внеплановую проверку на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) по факту загрязненного сброса провели сотрудники Департамента экологии по Атырауской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

По технологическому процессу сточные воды предварительно проходят через систему механического очистного сооружения (МОС), после чего поступают по ниткам в установку биологического очистного сооружения (БОС). Только после этого воду сбрасывают в канал нормативно-очищенных сточных вод.

«В соответствии с приказом ТОО «АНПЗ» № 117-п от 04.03.2019 о проведении ремонтно-профилактических работ технологических установок произведены профилактические ремонтные работы на установке биологического очистного сооружения с 4 марта 2019 года. Проверкой установлено, что 04.03.2019 для проведения профилактических ремонтных работ на БОС была остановлена нитка «А» установки БОС, после чего сточные воды механической очистки переведены на нитку «В», - говорится в сообщении Минэнерго.

С момента остановки нитки «А» на профилактический ремонт, то есть с 4 марта 2019 года, увеличилась нагрузка на нитку «Б». Из-за этого превышены нормативы эмиссий в окружающую среду.

Необходимо отметить, что окончательным водоприемником промышленных сточных вод завода является поля испарения «Тухлая балка», часть которой находится в пользовании ТОО «АНПЗ» (1023,79 га) и не соответствует современным экологическим требованиям.

Для устранения выявленных нарушений Департамент экологии выдал предписания:

1. Увеличить объем производительности резервной емкости (амбара) путем разработки и реализации проекта новых резервных емкостей или реконструкции существующего аварийного амбара;

2. Выявить причину и устранить увеличения концентрации нефтепродуктов на выходе установки МОС с внедрением новых технологии;

3. Улучшить эффективности установки БОС путем проведения модернизации установок;

4. Разработать и реализовать проект строительства трубопровода для водоотведения промышленных сточных вод и ликвидации существующего канала нормативно очищенных стоков;

5. Разработать и реализовать проект по рекультивации поле испарения «Тухлая балка».

По результатам проверки Департаментом возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 331 и 328 КоАП РК.

За нарушение правил эксплуатации оборудования наложен штраф в порядке сокращенного производства на сумму 252 500 тенге.

За превышение установленных нормативов эмиссии в окружающую среду сумма штрафа составляет 31 374 501 тенге.

Кроме того, департаментом на сегодняшний день проводится расчет ущерба, нанесенного окружающей среде со стороны предприятия в результате нарушения экологического законодательства Республики Казахстан.

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