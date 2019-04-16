ForteBank приступил к высадке 500 деревьев в Павлодаре

Вчера, 07:47

Сегодня сотрудники ForteBank и их семьи начали высаживать молодые деревья в Усольском микрорайоне г. Павлодара. Мероприятия по озеленению территории проходят в рамках месячника по санитарной очистке, озеленению и благоустройству населенных пунктов, стартовавшего в области 13 апреля.

«Павлодар - важный регион для ForteBank. Мы активно кредитуем экономику и население, помогаем в развитии местного бизнеса. Более того, для банка важно быть социально ответственным бизнесом и активно участвовать в жизни города. Именно поэтому мы приняли решение высадить 500 деревьев на территории города и активно поддержать инициативу акимата области», – прокомментировал событие Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank.

В посадке деревьев приняли участие 60 сотрудников ForteBank и члены их семей. Банкиры очистили территорию в Усольском микрорайоне от мусора и посадили деревья. Соблюсти технологии посадки помогали компетентные специалисты компаний-подрядчиков по озеленению, привлеченные банком.

Состав пятисот деревьев, которые были сегодня частично высажены, - 60 голубых елей, 260 зеленых елей, 60 тополей, 60 берез и 60 ясеней. На сегодня выделенная для озеленения территория позволила разместить 247 из 500 подготовленных деревьев. Также ForteBank пересадил часть деревьев с места постройки здания филиала в сквере «Денсаулык», на территории которого под снос и пересадку попали 52 дерева.