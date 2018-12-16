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ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova

Вчера, 07:47
ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova


«ForteBank» покупает 100% акций «Банка Kassa Nova», принадлежащих компании «Nova Лизинг». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе «ForteBank».

Председатель Правления ForteBank Гурам Андроникашвили пояснил, что таким образом будут консолидированы банковские активы группы. Клиенты обоих банков получают доступ к продуктовым и технологическим решениям.

«Банки будут работать над дальнейшим улучшением синергии и эффективности своих ресурсов», — отметил Гурам Андроникашвили.

Закрытие сделки ожидается сразу после получения разрешений Национального Банка и кредиторов. По словам председателя Правления АО «Банк Kassa Nova» Шолпан Нурумбетовой, эта сделка соответствует стратегии по развитию бизнеса.

«Предстоящая сделка даст импульс к росту бизнеса и доходности Kassa Nova. Мы уверены, что наша клиентская база не только сохранится, но и увеличится за счет усиления позиции Kassa Nova на рынке Казахстана, благодаря доступу к технологиям ForteBank. И в этом мы видим хорошие возможности для уверенного развития», — добавила Шолпан Нурумбетова.

«Банк Kassa Nova» будет работать как полноценный дочерний банк, и исполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами.

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