ILPE: Самыми «горячими» будут рынки Европы, Канады и США

Вчера, 07:44

Зарубежная элитная недвижимость привлекательна для инвесторов со всего мира. Для одних, это возможность сохранить и приумножить свой капитал, для других – ко всему прочему получить вид на жительство в какой-либо стране. Что надо знать инвесторам, какие тренды существуют на рынке недвижимости и на какие страны стоит обратить внимание – об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказали аналитики International Luxury Property Expo (ILPE).



Самые привлекательные страны

В 2018 году дорожала элитная недвижимость в странах Тихоокеанско-Азиатского региона: в Сингапуре рост составил 11,5%, в Токио – 9,4% в Токио. Основные факторы: политическая стабильностью, оптимистические прогнозы по росту экономики, высокий спрос среди иностранцев, особенно американцев и китайцев. Столица Японии привлекательная также в свете предстоящих Олимпийских игр 2020.

Также 2018 год был очень удачным для рынка элитной недвижимости США. Здесь стоит выделить Лос-Анджелес (+7,8%), Сан-Франциско (+16%). Количество сделок особенно увеличилось в округе Сан-Матео, который входит в состав Силиконовой долины.

Значительный рост цен и количества сделок отмечался в Канаде. Город Виктория в Британской Колумбии возглавил рейтинг самых «горячих» количество сделок в нем за год выросло более чем на 26%.

В 2018 году Испания лидировала по росту цен в Европе (+10,4%). Больше всего в недвижимость Испании инвестировали британцы, американцы, французы и бельгийцы.

В Берлине элитная недвижимость подорожала на 8,5%. По прогнозу аналитиков ILPE, недвижимость в столице Германии продолжит дорожать как минимум до 2020 года.

Не оправдались ожидания аналитиков касательно рынка элитной недвижимости Парижа. Вместо ожидаемых 9% цены выросли на 6%. Тем не менее, в прогнозах на 2019 год Париж остается в пятерке городов с самым «горячим» рынком элитной недвижимости.

В 2019 году, по мнению аналитиков, в лидерах будут Мадрид, Париж и Берлин. Здесь рост составит 6%. Также будут расти цены в Канаде и США. В то же время стоит ожидать замедления на рынке Сингапура, а также спад на 10% рынка элитной недвижимости Гонконга.

Коммерческая недвижимость



В разделе коммерческой недвижимости особый интерес представляют отели. Глобальный объем рынка элитных гостиниц превышает 83 млрд долларов, из них 22 млрд приходится на рынок ЕС. По мнению экспертов ILP Expo, в ближайшее время рост на рынке составит 4%. Для сравнения, в третьем квартале 2018 года рост достиг 3%. По мнению аналитиков, сегодня Европа переживает период роста в сфере как делового, так и развлекательного туризма. Самые богатые люди планеты потратили 46 млрд долларов на путешествия в 2018 году, и это напрямую повлияло на рост доходности отелей и объем сделок на рынке гостиничной недвижимости.

В 2018 году размер инвестиций в гостиничную недвижимость Великобритании достиг 6,8 млрд евро. Это на 15% больше, чем в 2017 году, и составляет 30% всех инвестиций в европейские отели.

Второе место по инвестициям в отельную недвижимость заняла Испания: размер вложений здесь составил 4,8 млрд евро, на 23% больше, чем годом ранее.

На третьем месте расположилась Германия. В 2018 году на рынке отельных услуг этой страны было заключено сделок на общую сумму 4,09 млрд евро. Это, однако, на 20% меньше, чем в 2017 году. В 2018 году в пяти самых крупных немецких городах доходность отелей, действующих по контракту на управление или находящихся в свободном владении, сократилась на 25%.

2018 год сопровождался не только увеличением инвестиций в гостиницы, но и ростом RevPAR (дохода на одну свободную отельную комнату). Это главный показатель эффективности в гостиничной индустрии. Чтобы рассчитать RevPAR, нужно поделить общий доход от номера в отеле на общее количество номеров и число дней в измеряемом периоде.



В 2018 году больше всего доходность выросла в Порту (11%), Амстердаме, Лиссабоне и Праге (7%). В то же время аналитики ожидают замедление роста RevPAR в 2019 году.

Согласно прогнозам экспертов ILP Expo на 2019 год, рост рынка отельной недвижимости в ЕС продолжится и составит 4%. Это коснется не только самых популярных у туристов стран ЕС, но и Хорватии, Словении, Румынии. В этих государствах инвестиции в отели могут составить от 20 до 80% от всех вложений в недвижимость.

Тренды, которые повлияют на рынок

Аналитики ILPE выделили тенденции 2018 года, которые продолжать влиять на рынок элитной недвижимости в 2019 году.

В этом году, как ожидается, будет расти интерес инвесторов к туристической недвижимости элитным апартаментам, которые можно сдавать в аренду. Это касается как стран Европы Италии, Испании, так и Азии, например Таиланда.

Также аналитики отмечают осторожность в сделках на рынке недвижимости Великобритании в связи с Brexit в первой половине 2019 года.

С рынка постепенно уходит европейский капитал, а взамен растет количество инвестиций из стран Азии и СНГ Китая, Гонконга, Индии, России, Азербайджана.

Растет количество сделок, при которых недвижимость покупают на этапе проекта или на начальной стадии строительства.

Подробнее узнать об элитной недвижимости можно на выставке Monaco International Luxury Property Expo, которая состоится 15-16 мая текущего года в Монако. Это будет крупнейший офлайн-маркетплейс элитной зарубежной недвижимости в формате B2C.

