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Александр Лукашенко потребовал повысить пенсии и зарплаты

Вчера, 07:46
Александр Лукашенко потребовал повысить пенсии и зарплаты


Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны остановить рост цен на значимые продукты, а также повысить пенсии и зарплаты бюджетникам, сообщает БелТА.

«В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%. Но не ниже 40%, как принято во всем мире», - отметил он.

Президент Беларуси потребовал от правительства обеспечить соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере и средней зарплаты по стране на уровне не ниже 80%.


Александр Лукашенко потребовал повысить пенсии и зарплаты

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«Мы должны создать людям минимальные нормальные условия для жизни», - сказал президент Беларуси, при этом он потребовал остановить рост цен на 20 значимых потребительских товаров.

«Видите ли, боимся, что нас будут критиковать где-то на Востоке или на Западе за то, что неправильными методами регулируем цены. Плевать, что про нас скажут там, важно, что скажет собственный народ про нас. Почему не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин - заигрались в рынок и демократию в экономике. Повторяю последний раз правительству и особенно министерству антимонопольного развития и торговли и профсоюзам, которым я поручил контролировать ценообразование от имени народа, - выбирайте любой путь… Цены должны быть приемлемыми», - заключил Александр Лукашенко.

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