Amazon зафиксировала рекордную прибыль

Вчера, 07:31

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам I квартала 2019 года выросла более чем в два раза в годовом выражении и достигла максимума по итогам четвертого квартала подряд – 3,561 млрд доларов, говорится в отчетности компании, пишет vestifinance.ru.



Выручка выросла на 17% до 59,7 млрд долларов. По итогам II квартала Amazon ожидает роста выручки на 13–20% в годовом выражении до 59,5–63,5 млрд долларов. Также компания прогнозирует, что операционная прибыль будет в диапазоне от 2,6 млрд до 3,6 млрд по сравнению с 3 млрд доларов во II квартале прошлого года.

Драйвером роста финансовых показателей Amazon вновь стал бизнес облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), который стимулирует увеличение прибыли Amazon в течение последних нескольких лет. Учитывая колебания валютных курсов, продажи AWS за год подскочили на 42% до отметки в 7,7 млрд доларов. С I квартала 2017 г. бизнес AWS растет на 40-50% в год.

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Подразделение облачных вычислений зафиксировало операционную прибыль в размере 2,2 млрд долларовза отчетный период, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю AWS пришлось около половины общего операционного дохода Amazon за I квартал.

Североамериканский бизнес компании также продемонстрировал рост. Продажи подразделения составили 35,8 млрд долларов, что на 17% ниже аналогичного показателя прошлого года. Но операционная прибыль почти удвоилась за тот же период времени до 2,3 млрд долларов.

По словам финдиректора Amazon Брайана Олсавски, слова которого приводит BusinessInsider, компания вложила значительные средства в центры обработки данных в 2016 и 2017 гг. С тех пор бизнес рос в условиях созданных ранее аппаратных мощностей. Теперь компания планирует вновь увеличить расходы на ЦОДы начиная со II квартала.

Amazon ранее включила в сервис подписки Prime услугу бесплатной двухдневной доставки многих товаров из магазина. Теперь Amazon планирует вместо этого предлагать бесплатную доставку на один день. В связи с этим изменением компания ожидает увеличения своих расходов в следующем квартале на 800 млн долларов.

Результаты Amazon за I квартал также включают некоторые неутешительные итоги. Одним из важных моментов является то, что в ранее стабильно растущем рекламном бизнесе в отчетном квартале наблюдалось заметное замедление роста. Так, в графе «Иное» с финотчете значится сумма дохода в 2,7 млрд долларов. Эта категория в основном состоит из рекламных продаж.

Эта сумма выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. И темп роста достаточно неплохой, но он значительно ниже показателей в IV квартале прошлого года.