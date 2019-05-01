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ForteBank направит 31 млрд тенге на развитие предпринимательства

Сегодня, 07:39
ForteBank направит 31 млрд тенге на развитие предпринимательства


ForteBank стал участником программы финансирования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса путем привлечения средств от Азиатского Банка Развития. Эта программа поможет активнее кредитовать предприятия Казахстана на более выгодных условиях.

АБР предоставил займ ForteBank в размере 31,320 млрд тенге. Эти средства финансовый институт освоит до 2 ноября 2019 года и направит на поддержку и развитие предпринимательства. Цель кредитов – приобретение и модернизация основных средств, а также пополнение оборотных.

ForteBank направит 31 млрд тенге на развитие предпринимательства

«Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса – одно из важнейших направлений для ForteBank. На сегодняшний день мы успешно сотрудничаем с Даму, а также с Европейским Банком Реконструкции и Развития, и рады продолжить эту работу по финансированию предпринимательства с Азиатским Банком Развития. Уже несколько десятилетий он стимулирует рост экономики региона, являясь надежным и компетентным партнером для многих банков», – отметил Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank.

Займы по программе выдаются на сумму до 1 млрд тенге со ставкой вознаграждения от 12,5% годовых. Срок – до 84 месяцев, причем кредитная линия может быть смешанной. Если в ходе программы финансирование идет за счет средств АБР, то после ее завершения клиентов поддержит непосредственно ForteBank.

Важным преимуществом станет субсидирование ставки вознаграждения в рамках приоритетных секторов по «ДКБ-2020». В первую очередь это относится к проектам в области обрабатывающей промышленности, металлургии, различным видам производства.

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