«Банком года в Казахстане» по версии The Banker признан ForteBank

Вчера, 07:34

29 ноября 2018 года в Лондоне журнал The Banker провел церемонию вручения премий лучшим банкам мира. ForteBank второй год подряд одержал победу в номинации «Банк года в Казахстане».

Ежегодно The Banker выбирает лучшие финансовые институты из более чем 140 стран мира, основываясь на критериях динамичного роста банка, разработки и внедрения инновационных банковских технологий, а также реализации стратегических проектов. Журнал The Banker издается с 1926 года и входит в группу Financial Times.

«Мы признательны изданию The Banker за высокую оценку наших достижений. Присуждение награды в течение двух лет подряд подтверждает эффективную деятельность и правильно выбранную стратегию. При непростых рыночных условиях ForteBank добился успеха во всех сферах бизнеса, продемонстрировав уверенный рост», — сказал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Эксперты The Banker отметили усиление рыночных позиций, рост основных финансовых показателей, развитие новых направлений бизнеса и высокое качество обслуживания клиентов ForteBank.