Баубек Оралмагамбетов возлавил Аэрокосмический комитет

Вчера, 07:47

Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов назначен на должность председателя Аэрокосмического комитета. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.



Ранее занимавший данный пост Еркин Шаймагамбетов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Баубек Оралмагамбетов родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Московский авиационный институт.

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-конструктором в государственном космическом научно-производственном центре им. М.В. Хруничева.

С 2010 по 2012 год - работал в представительстве АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» главным специалистом, начальником отдела.

С 2012 по 2014 год — заместитель директора; директор Департамента развития космической деятельности Национального космического агентства РК.

С 2014 по 2015 год — руководитель Управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 по 2016 год — генеральный директор ТОО «алам».

С 2016 по 2017 год - исполнял обязанности председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С 2017 по 2019 год - занимал должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.