Fidelity запустит платформу для криптотрейдинга

Вчера, 07:33

институциональных инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Fidelity Digital Assets, дочерняя компания Fidelity, которая была запущена в октябре 2018 года, добавит криптотрейдинг к своим существующим сервисам по хранению криптовалют и внебиржевой торговле. По словам Тома Джессопа, президента Fidelity Digital Assets, сервис ориентирован исключительно на институциональных инвесторов и не будет работать с розничными клиентами, пишет coinspot.io.

«В настоящее время у нас есть несколько клиентов, которых мы поддерживаем на нашей платформе», — заявила Bloomberg пресс-секретарь Арлин Робертс. Она добавила: «В настоящее время наши сервисы ориентированы на биткоин».

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Напомним, что на прошлой неделе был опубликован отчёт Fidelity, в котором говорилось, что 22% институциональных инвесторов уже инвестировали в криптовалюту. Компания опросила 411 крупных игроков финансового рынка из США, 40% из которых выразили готовность инвестировать часть своего капитала в криптовалюты в самое ближайшее время.

«Все больше институциональных клиентов инвестируют в цифровые активы напрямую или через провайдеров криптовалютных сервисов, поскольку потенциальное влияние блокчейна на финансовые рынки — новые и старые — становится всё более очевидным», — сказал Том Джессоп.