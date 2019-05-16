Disney получил контроль в одном из крупнейших стриминговых сервисов

Сегодня, 07:39

Disney заключил сделку о покупке принадлежавших Comcast 33% акций в стриминговом сервисе Hulu, об этом сообщает сайт Ведомости со ссылкой на совместное заявление компаний.



В соответствии с соглашением Comcast сможет в январе 2024 года реализовать опцион на продажу Disney своей доли в Hulu при оценке стоимости компании в $27,5 млрд (т. е. доля Comcast будет стоить не менее $9,2 млрд). Уточняется, что Disney получит оперативный контроль над Hulu уже сейчас, а итоговая сумма сделки может быть выше заявленного показателя в случае изменения конъюнктуры рынка.

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Hulu – один из крупнейших стриминговых сервисов мира, активно конкурирующий с Netflix. Он был основан в 2006 году как площадка для стриминга контента телеканалов. Право на показ передач NBC, Fox, ABC и TBS сервис сохраняет до сих пор. Disney вошел в долю в этом сервисе в 2009 г. и постепенно наращивал контроль над ним. Абонентская база Hulu достигала 25 млн подписчиков в 2018 году, число подписчиков продолжает расти. Сервис постепенно перешел к производству оригинального контента. К примеру, он производит популярный сериал «Рассказ служанки».

После поглощения Fox корпорация Disney укрепляет свои позиции как крупнейшая медиакомпания мира. Она неоднократно заявляла о необходимости цифровой трансформации, в рамках которой Hulu может стать платформой для эксклюзивной дистрибуции контента под брендами Disney в интернете.