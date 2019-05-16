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Restaurant Brands планирует увеличить число ресторанов до 40 тысяч

Сегодня, 07:37
Restaurant Brands планирует увеличить число ресторанов до 40 тысяч


Restaurant Brands International Inc. (RBI) планирует увеличить число своих ресторанов Burger King, Tim Hortons и Popeyes до более чем 40 тыс. по всему миру в течение следующих 8-10 лет, что сделает ее одной из крупнейших мировых сетей ресторанов. Об это сообщает Интерфакс-Казахстан.

На текущий момент количество открытых ресторанов составляет 26 тыс. Совокупные продажи превышают $32 млрд по сравнению с $15 млрд в 2010 году, говорится в пресс-релизе RBI.


Restaurant Brands планирует увеличить число ресторанов до 40 тысяч

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«RBI - это компания, в основе который лежит рост. В ее состав входят три культовых бренда, у которых, как мы считаем, есть потенциал для очень длительного развития - как на внутреннем рынке, так и во всем мире», - говорится в заявлении главного исполнительного директора компании Хосе Сила.

RBI ожидает, что рынки кофе, бургеров и блюд из курицы будут ежегодно расти на 5-6% в течение следующих пяти лет.

Акции компании на торгах в среду в Торонто дорожают на 1,7%. Капитализация с начала года увеличилась на 27,5%, до $22,69 млрд.

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