Microsoft и Sony будут сотрудничать в сфере видеоигр

Вчера, 07:40

Microsoft и Sony подписали соглашение о создании в будущем совместных проектов в сфере онлайн-развлечений и компьютерных игр, сообщает сайт Вести.Экономика.



Глава Sony Кенисиро Ёсида и глава Microsoft Сатья Наделла подписали меморандум о взаимопонимании. Два конкурирующих подразделения корпораций — Microsoft Xbox и Sony PlayStation — будут сотрудничать в сфере стриминга.

«В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным сторонами, обе компании планируют совместную разработку будущих облачных решений в Microsoft Azure для поддержки своих игр и потоковых сервисов», — говорится в пресс-релизе Microsoft. «Кроме того, обе компании будут изучать возможность использования текущих решений на основе центров обработки данных Microsoft Azure для игровых и потоковых сервисов Sony».

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Вероятно, Sony будет использовать облачную платформу Microsoft Azure для потоковой передачи игр и мультимедийных продуктов. Помимо этого, анонсировано создание улучшенных средств разработки, инструментов для творчества и производства контента.

Значительная часть меморандума о сотрудничестве содержит информацию о планах по совместной работе в ряде других сфер: разработках искусственного интеллекта, а также производстве полупроводниковых устройств, в частности светочувствительных матриц. Одним из направлений этой деятельности станет использование высокотехнологичных камер Sony в продуктах Azure AI.



