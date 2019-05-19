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В Алматы запущено производство железнодорожных шпал

Вчера, 07:49
В Алматы запущено производство железнодорожных шпал


Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда Турксибского района принял участие в запуске нового производства железнодорожных шпал на Алматинском заводе мостовых конструкций. Предприятием инвестировано 1,8 млрд. тенге, создано более 100 новых рабочих мест. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

Для изготовления железобетонных шпал, позволяющим высокоскоростным поездам двигаться со скоростью до 300 км в час, используется немецкая технология Vollert. Проектная мощность производства - полмиллиона шпал в год.

Как сообщил генеральный директор ТОО «АЗМК» Шухрад Шардинов, преимуществом нового шпального производства является автоматизированное программное обеспечение, позволяющее контролировать чёткий режим термовлажной обработки продукции. Кроме того, автоматизация позволила вдвое увеличить производительность, сократив время изготовления шпалы в два раза, а производственные площади – в четыре.


В Алматы запущено производство железнодорожных шпал

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«На сегодня в городе 1,5 тысячи промышленных предприятий и АЗМК является одним из флагманов отрасли. Здесь работает более 500 человек, сложились целые трудовые династии. В рамках программы «Нрлы жол» в стране активно развивается транспортная инфраструктура, поэтому продукция предприятия будет очень востребована. Как сказал Елбасы, все производится благодаря человеку труда, рабочие профессии всегда будут цениться», - отметил Бауыржан Байбек в ходе неформального общения с коллективом завода.

Стоит отметить, что сегодня в мегаполисе активно реализуются меры поддержки отечественных предприятий, в том числе за счет Дорожной карты бизнеса-2020 и городской программы Жибек Жолы. Улучшается инвестиционный климат. Только за три месяца текущего года иностранные инвестиции увеличились на 21,4%, достигнув 111,1 млрд. тенге.

В Индустриальной зоне Алатауского района реализуются 39 проектов на 144 млрд. тенге. Открыто 5 заводов с участием японского, гонконгского, немецкого, китайского и российского капитала. Среди них мусоросортировочный комплекс мощностью 550 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, завод по сборке электроавтобусов третьего поколения и др.

В этом году планируется запустить еще 4 предприятия с объемом инвестиций порядка 36,7 млрд. тенге, в том числе крупный казахстанско-китайский завод по производству стальных труб «Asia Steel Pipe». Начато строительство завода по производству автомобилей Hyundai мощностью 30 тысяч авто в год.

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