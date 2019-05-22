Huawei продолжит обновлять смартфоны на Android

22-05-2019, 08:00

Китайская Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание, сообщили в пресс-службе компании, пишет RNS.



«Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке. Huawei сделала большой вклад в развитие Android во всем мире. Как один из ключевых партнеров Android, мы взаимодействуем с их открытой платформой для развития экосистемы, необходимой как для потребителей, так и для индустрии в целом», — сообщили в пресс-службе компании.

Представитель компании подчеркнул, что Huawei «будет продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всем мире».

Huawei могут отключить от Android

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа внесла крупнейшую китайскую компанию в черный список.

После этого Reuters сообщило, что сотрудничество с Huawei приостановила корпорация Google.

В связи с этим Huawei «незамедлительно лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, и последующие версии ее смартфонов за пределами Китая также потеряют доступ к популярным предложениям и сервисам, включая Google Play Store и Gmail», — отмечало Reuters.

«Мы следуем указу (запрещающему использовать в стране телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности.- Прим. RNS) и изучаем возможные последствия», — ответил RNS представитель пресс-службы Google в США на соответствующий запрос.