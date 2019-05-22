«Назарбаев Университет» стал одним из брендов Казахстана

22-05-2019, 07:56

Первый Президент Казахстана принял президента АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу. На встрече Елбасы доложили о текущем развитии «Назарбаев Университета» и ходе подготовки к пятой церемонии вручения дипломов выпускникам вуза.



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«Многие не верили, что у нас будет университет международного уровня. И вот Вы уже долгие годы являетесь ректором такого университета. У вуза есть интеллектуальный потенциал – ученые, которые поднимают уровень учебного заведения. «Назарбаев Университет» стал одним из брендов Казахстана», - сказал Елбасы.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал несколько поручений.

Напомним, Шигео Катсу является президентом «Назарбаев Университета» с декабря 2010 года. До этого он занимал должности во Всемирном банке, руководил реформами финансового сектора в странах Азии, Африки и Европы, занимал различные руководящие должности, а также должность вице-президента по региону Европы и Центральной Азии.