Аскар Мамин проверил строительство инфраструктурных объектов

25-05-2019, 07:41

Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области, где проверил ход реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в рамках визитов в регионы страны. Внимание акцентировано на исполнении госпрограммы «Нрлы жол», инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры страны, сообщает primeminister.kzhttps://primeminister.kz/ru/news/all/premer-ministr-kazahstana-askar-mamin-proinspektiroval-hod-realizatsii-krupnih-infrastrukturnih-proektov-18505.

В Восточно-Казахстанской области Аскар Мамин осмотрел ход реализации проекта по строительству автодороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган. В текущем году планируется обеспечить открытие движения на 265 км. В целом по дороге протяженностью 763 км будет обеспечен проезд в 2020 году. Параллельно ведется реконструкция трассы Калбатау – Майкапшагай, где к концу года будут сданы 135 км автодорог.

На восточной зоне побережья озера Алаколь за последние 2 года проведены масштабные работы на сумму 5,3 млрд тенге. Продолжаются работы по развитию набережной, расширен променад вдоль береговой линии. В текущем году планируется начать реализацию 8 крупных инфраструктурных объектов на общую сумму свыше 31 млрд тенге: будут построены гостиница «Керуен Плаза» на 250 мест, лечебно-оздоровительный комплекс, вело-пешеходные дорожки, расширен парк и др. В этом году восточное побережье посетят 650 тыс. туристов.

Премьер поручил разработать стратегию развития каждой СЭЗ

В Алматинской области главе Правительства РК было доложено о реконструкции восточного участка автодороги Усть-Каменогорск – Талдыкорган протяженностью 355 км, проекте строительства автодороги Ушарал – Достык протяженностью 184 км.

В с. Акши Аскар Мамин осмотрел место строительства ограждающей дамбы озера Алаколь. Сооружение позволит обезопасить свыше 2,5 тыс. жителей прибрежных сел от воздействий волн.

Премьер-министр также ознакомился с благоустройством зоны отдыха побережья озера Алаколь. В регионе запущено свыше 200 туробъектов, вводится в эксплуатацию новый гостиничный комплекс QOQTEM GRAND RESORT на 450 мест. В текущем году будет продолжено развитие туристического потенциала через реализацию строительства новых гостиниц, объектов сервиса. Ожидается, что в этом году южный берег озера Алаколь посетят 1,3 млн туристов.

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В Карагандинской области были проинспектированы работы на участке автодороги Караганда – Балхаш. По данному проекту в этом году будет открыто движение на 187 км, сдача всего объекта запланирована на 2020 год. По проектам «Караганда – Темиртау» и «Обход г. Караганды» работы будут завершены до конца этого года с вводом в эксплуатацию 61 км дорог.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил высокий задел в строительстве объектов на участках дорог Восточно-Казахстанской области и поручил усилить темпы строительных работ по объектам Алматинской и Карагандинской областей. Для ускоренной мобилизации и интенсивного режима работ необходимо внести соответствующие корректировки в сроки строительства проектов. Глава правительства подчеркнул важность привлечения местного населения для реализации объектов, обеспечения необходимых условий оплаты труда и повышения доли казахстанского содержания.

«Инфраструктура должна работать. Задача по проектам «Усть-Каменогорск - Талдыкорган» и «Караганды - Алматы» – дать проезд в 2020 году. Вопросы качества должны быть главным приоритетом, — подчеркнул А. Мамин. — На о. Алаколь необходимо продолжать работы по развитию туристского потенциала. В этом году восточное и южное побережье посетят около 2 млн туристов».