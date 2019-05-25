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В Шымкенте назначен директор филиала Правительства для граждан

25-05-2019, 07:39
В Шымкенте назначен директор филиала Правительства для граждан


Приказом председателя правления государственной корпорации «Правительство для граждан» на должность директора филиала по городу Шымкенту назначен Данабек Исабеков. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан».

Данабек Исабеков родился в 1983 году. В 2004 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист», в 2008 году - Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова по специальности «финансы», после продолжил обучение в Региональном социально-инновационном университете по специальности «юриспруденция».


В Шымкенте назначен директор филиала Правительства для граждан

У главы Правительства для граждан новый заместитель

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим юрисконсультом Департамента казначейства города Шымкента. Последующие годы работал оператором, архивистом в Налоговом комитете по городу Шымкенту, в сфере бизнеса. В 2009-2014 годах работал заместителем директора ЮКОФ РГП «Центр обслуживания населения» г. Шымкент.

В 2014-2016 годах занимал должность директора департамента филиала РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» по Южно-Казахстанской области.

С 2016 по 2018 год – директор департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» – филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области.

До назначения работал на должности заместителя директора Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Шымкенту.

Исабеков Данабек награжден медалью «За вклад в развитие системы правосудия», награжден медалью акима Южно-Казахстанской области, а также нагрудным знаком «Почетный работник» Правительства для граждан.

Женат, воспитывает 4 детей.

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