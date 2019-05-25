В Шымкенте назначен директор филиала Правительства для граждан

25-05-2019, 07:39

Приказом председателя правления государственной корпорации «Правительство для граждан» на должность директора филиала по городу Шымкенту назначен Данабек Исабеков. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан».

Данабек Исабеков родился в 1983 году. В 2004 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист», в 2008 году - Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова по специальности «финансы», после продолжил обучение в Региональном социально-инновационном университете по специальности «юриспруденция».

У главы Правительства для граждан новый заместитель

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим юрисконсультом Департамента казначейства города Шымкента. Последующие годы работал оператором, архивистом в Налоговом комитете по городу Шымкенту, в сфере бизнеса. В 2009-2014 годах работал заместителем директора ЮКОФ РГП «Центр обслуживания населения» г. Шымкент.

В 2014-2016 годах занимал должность директора департамента филиала РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» по Южно-Казахстанской области.

С 2016 по 2018 год – директор департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» – филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области.

До назначения работал на должности заместителя директора Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Шымкенту.

Исабеков Данабек награжден медалью «За вклад в развитие системы правосудия», награжден медалью акима Южно-Казахстанской области, а также нагрудным знаком «Почетный работник» Правительства для граждан.

Женат, воспитывает 4 детей.