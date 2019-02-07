Ардак Тенгебаев получил новую должность

7-02-2019, 07:35

Указом главы государства Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич родился 22 января 1971 года. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления, экономист; в 2002 году – университет «Кайнар», юрист.

В 1993-1994 годы – специалист Тургайского филиала АК «Казагропромбанка», г. Аркалык.

В 1994-1996 годы – старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК «Казагропромбанка», с. Амангельды.

В 1996 году – старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала «Казагромпромбанка», г. Аркалык.

С 1993 по 1997 год – управляющий Амангельдинским районным филиалом АО «Казагропромбанк».

С 1997 по 2003 год – налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по городу Алматы.

В 2003-2004 годы – старший инспектор, начальник управления ДБЭКП по городу Алматы.

В 2004-2005 годы – начальник отдела Налогового комитета «Парк информационных технологий».

В 2005-2007 годы – председатель Налогового комитета по городу Семипалатинску.

В 2007-2009 годы – председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области.

В 2009-2010 годы – начальник Специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2010-2012 годы – заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2012 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год - вице-министр финансов Республики Казахстан избран членом совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С декабря 2016 года по октябрь 2018 года – председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.