Биткоин подбирается к $9 тысячам

Сегодня, 07:38

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, повысилась в ходе сегодняшних торгов до максимума с мая 2018 года. По данным CoinDesk, курс биткоина поднялся на 2,1%, до 8804,6 доллара, сообщает rosbalt.ru со ссылкой на Интерфакс.

Ренессанс крипты

Как отмечают аналитики FxPro, «отстоявшись вблизи 8 тыс. долларов на прошлой неделе, биткоин подскочил на 10% в область 8800 долларов». «Следующей остановкой могут стать отметки вблизи 9 тыс. долларов. В случае дальнейшего роста стоит обратить внимание на область 9600, область локальных максимумов апреля-мая 2018», — говорится в обзоре экспертов.

Напомним, что 14 мая цена биткоина впервые с июля 2018 года пробила вверх рубеж в 8 тыс. долларов. 7 мая биткоин впервые с 14 ноября 2018 года поднялся выше психологической отметки в 6 тыс. долларов, позже был взят рубеж в 7 тыс. долларов.