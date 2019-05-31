45 многодетным семьям вручили ключи от квартир в Семее

Вчера, 07:55

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал в микрорайоне Карагайлы города Семея и вручил сорока пяти многодетным семьям ключи от квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях обеспечения многодетных семей жильем в доме, построенном в этом микрорайоне, были куплены 50 квартир в рамках областной жилищной строительной программы. Глава региона побывал в квартирах и высоко оценил качество постройки, а также поздравил жителей с новым жильем.

«Нужно всем многодетным матерям давать квартиры. Однако этот вопрос не будет решен за один год. Планируется в этом году обеспечить квартирой еще 30 семей. Во второй половине нынешнего года построим в городе еще дома общей площадью 179 квадратных метров. Это позволит решить жилищный вопрос», - сказал Даниал Ахметов.

На получение жилья из государственного жилищного фонда в очереди стоят свыше 10,5 тысячи человек. 371 из них - многодетные семьи. В этом году планируется вручить ключи от квартиры 290 многодетным семьям.

Стоит отметить, что в последние три года в области интенсивно строят дома. В прошлом году в ВКО были введены в эксплуатацию дома общей площадью 410,5 квадратных метра. А в этом году начато строительство домов общей площадью 639,9 квадратных метра.