Аскар Мамин избран председателем совета ЕАБР

Вчера, 07:43

Совет Евразийского банка развития избрал премьер-министра РК Аскара Мамина председателем совета. Под председательством нового главы совета состоялось заседание, на котором подведены итоги работы банка за 2018 год, рассмотрены вопросы реализации интеграционных проектов, нацеленных на содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности между государствами - членами Евразийского экономического союза, сообщает primeminister.kz.

На сегодня портфель Банка составляет 85 проектов на сумму 3,5 млрд долларов. Около 40% всех проектов реализуются на территории Казахстана. В 2018 году ЕАБР были одобрены 29 новых проектов на общую сумму 1,4 млрд долларов, в т. ч. модернизация производственных процессов ТОО «Богатырь Комир» на 197 млн евро в Павлодарской области, строительство автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» на 32 млрд тенге в Алматинской области, строительство гидроэлектростанции на 22 млрд тенге в Туркестанской области. В 2019 году будет профинансировано строительство ветровой электростанции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт.

В марте 2019 года международное агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг Евразийского банка развития до уровня «BBB».

«Общая задача – поднять эффективность наших интеграционных инвестиционных проектов», — подчеркнул Аскар Мамин.