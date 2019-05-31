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QazMed выходит из состава Казахстанской Конфедерации Труда

Вчера, 07:49
QazMed выходит из состава Казахстанской Конфедерации Труда


Заявление отраслевого профсоюза «QazMed» о выходе из Казахстанской Конфедерации Труда

РОО «Отраслевой профсоюз работников медицины и смежных с ней отраслей «QazMed» принял решение о выходе из состава РОО «Казахстанская Конфедерация Труда». Мы вынуждены были это сделать из-за несогласия с политикой руководителя конфедерации Мурата Машкенова.

Попытка доминирования ККТ по отношению к другим профсоюзным организациям и нежелание модернизировать деятельность привели к застою и отсутствию реальных результатов у всех членов конфедерации.

Начиная с 2018 года, грубо нарушая Закон «О профсоюзах», г-н Машкенов активно вмешивался во внутренние дела нашего отраслевого профсоюза. Не поставив в известность руководство «QazMed» и не имея юридических прав на выражение нашего мнения, он выступил с нападками и критикой в отношении других профсоюзных организаций медиков, не вникая при этом в суть вопроса и искажая детали.

После того, как наше РОО было переименовано, а внутри отраслевого профсоюза произошла смена руководства, г-н Машкенов противодействовал нашей законной перерегистрации в Минюсте РК.

После неудачной попытки помешать перерегистрации он стал разрушать отраслевой профсоюз «QazMed» изнутри. При его непосредственном участии и поддержке Локальный профсоюз «Медик», объединяющий часть медучреждений Алматы, принял необоснованное решение о выходе из состава «QazMed». Это привело к судебным разбирательствам между РОО «QazMed» и Локальным профсоюзом «Медик». Решение суда, вступившее в законную силу, полностью подтвердило правомерность действий РОО «QazMed».

Выражая серьезную обеспокоенность по поводу несоблюдения законодательства и устава со стороны генерального секретаря ККТ Мурата Машкенова, его вмешательства во внутренние дела членских организаций и попытку развалить РОО «QazMed», исполком РОО «QazMed» принял решение о выходе из состава ККТ.

РОО «Отраслевой профсоюз работников медицины и смежных с ней отраслей «QazMed» выступает за соблюдение законности, развитие демократии, социального партнерства и поддерживает проводимые в Казахстане экономические, социальные и законодательные реформы. Мы продолжим защиту прав членов профсоюзов, входящих в состав нашей организации. Мы видим себя неотъемлемой частицей республиканского и мирового профсоюзного движения.

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