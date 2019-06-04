Facebook начал переговоры по GlobalCoin

Вчера, 07:50

Представители крупнейшей в мире социальной сети Facebook начали переговоры с Комиссией США по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC) для согласования механизма запуска токена ClobalCoin, пишет forklog.com.



Напомним, запуск криптовалюты Facebook должен состояться в первом квартале 2020 года. Гигант уже ищет инвестора, который профинансирует криптовалютный проект компании, целью которого является не только выход монеты, но и разработка целой платежной системы, функционирующей в обход банковского сектора.

От Facebook потребовали подробностей о криптовалютном проекте

Как уточняет издание Financial Times, в минувшее воскресенье, 2 июня, председатель CFТC Кристофер Джанкарло подтвердил начало переговоров регулятора и компании Facebook. В ходе первого раунда переговоров стороны обменялись мнениями по регулированию отношений между держателями монет GlobalCoin после ее выхода.

«Мы сильно заинтересованы в понимании механизма, но мы должны действовать на основании заявки, так как до этого ничего подобного не было», - сказал Кристофер Джанкарло.

Чиновник добавил, что сейчас пока рано говорить, сможет ли криптовалюта Facebook попасть под юрисдикцию CFTC, но если она будет обеспечиваться американским долларом, то все вопросы регулирования будут решаться в рамках действующего законодательства.

Кроме этого, перед Facebook поставлена задача разработать такую систему, которая позволит минимизировать риски отмывания денег через токен GlobalCoin.

Ранее сообщалось, что Facebook запустил проект Libra, в рамках которого планируется выход токена, с его помощью пользователи социальной сети смогут оплачивать товары и услуги в интернете.