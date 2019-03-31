Facebook расширил перечень вакансий для блокчейн-специалистов

Вчера, 07:36

Крупнейшая социальная сеть Facebook добавила еще пять блокчейн-вакансий к уже имеющимся 20, сообщает forklog.comhttps://forklog.com/facebook-rasshiril-perechen-vakansij-dlya-blokchejn-spetsialistov/.

Среди свежих открытых позиций: менеджер по продукту, менеджер бизнес-процессов, инженер-программист и эксперт по аналитическим данным. Для всех новых вакансий указано одно и то же местоположение — Менло-Парк, город в округе Сан-Матео штата Калифорния, где расположена штаб-квартира компании. Как и прежде, описания новых вакансий не раскрывают подробностей касательно будущего продукта.

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Facebook и ее основатель Марк Цукерберг уже долгое время проявляют интерес к технологии блокчейн и решениям на ее основе. Так, в конце февраля сообщалось, что соцсеть провела переговоры с различными криптовалютными биржами касательно размещения собственного стейблкоина. Над токеном, который будет привязан к корзине нескольких фиатных валют, уже работают около 50 инженеров, и его запуск ожидается позже в этом году. Предполагается, что он будет использоваться внутри как самой социальной сети, так и в других продуктах компании, включая WhatsApp и Instagram.

Ранее аналитики Barclays выразили мнение, что собственный стейблкоин может принести Facebook до $19 млрд.