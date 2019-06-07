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S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank

Сегодня, 07:45
S&P Global Ratings пересмотрел рейтинги ForteBank


6 июня 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении повысить рейтинги ForteBank с «В» до «B+», прогноз - «Стабильный», сообщает пресс-служба банка.

«Мы повысили рейтинги ForteBank, поскольку считаем, что в последние три года банк значительно укрепил свою конкурентную позицию и в настоящее время является третьим крупнейшим банком в Казахстане по итогам 2018 года с рыночной долей 8% по размеру активов», - прокомментировали аналитики S&P.

«Улучшение рейтинга является очередным показателем усиления рыночных позиций ForteBank в Казахстане и позволяет нам продолжать предоставлять качественные услуги нашим клиентам», - подчеркнул председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

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