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В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге

Вчера, 07:44
В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге


В Актобе прошел ежегодный забег «Aqtobe CNPC - AMG HalF Marathon». В этом году старт впервые получил статус международного и стал благотворительным. Все взносы участников были переданы общественному объединению «АРДА Растемка», помогающему детям с ограниченными возможностями. По данным организаторов, общая сумма сбора превысила 2 500 000 тенге. Об этом сообщает пресс-служба Актюбинской области.

Участвовать в марафоне изъявили желание более 1 100 человек из шестнадцати регионов Казахстана, а также России, Молдовы, Китая и Южной Кореи. Атлетов приветствовал аким области Ондасын Уразалин. Он же дал старт забегу, начавшемуся в 7 часов утра.

«Приятно видеть в столь ранее утро актюбинцев, гостей из других регионов и стран, решивших поддержать этот праздник спорта и милосердия. Хочу заверить, что местные власти всегда будут поддерживать и готовы чаще проводить подобные мероприятия. Желаю всем марафонцам удачи, упорства и новых высот в спорте», - сказал глава региона.

В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге

С поздравительным словом также выступил Вэй Юйсян - генеральный директор компании-спонсора забега «СНПС Актобемунайгаз».

Кроме того, бегуны перед стартом получили короткие полезные советы от выдающегося супермарафонца, первого и единственного атлета в истории человечества, который в одиночку пробежал крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки Марата Жыланбаева. Отметим, за годы спортивной карьеры мастер спорта международного класса, разработавший собственную систему тренировок для марафонов и ультра-марафонов, пробежал свыше 160 тысяч километров.


В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге

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По итогам марафона, победители и призеры на дистанциях 5, 10 и 21 километр получили медали, грамоты и денежные сертификаты. Также аким области вручил памятные медали в честь 150-летия г. Актобе Марату Жыланбаеву и гендиректору АО «СНПС Актобемунайгаз» Вэй Юйсяну.

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