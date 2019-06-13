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First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание

Сегодня, 07:33
First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание


АО «First Heartland Jsan Bank» снизило тарифы на расчетно-кассовое обслуживание. Обновленные тарифы по акции «Лето с Жусанбанком» от АО «First Heartland Jsan Bank» разработаны для предприятий различных сфер деятельности с учетом специфики ведения бизнеса на рынке. Для юридических лиц – предпринимателей был выпущен специальный тариф с учетом (до -40%) скидки на расчетно-кассовое обслуживание. Данная услуга дает возможность на бесплатное открытие расчетного счета и бесплатное подключение к системе интернет-банкинга.
Обновленный тариф по акции «Лето с Жусанбанком» установлен по всей региональной сети АО "First Heartland Jsan Bank".

«Сегодня на рынке мы наблюдаем как большинство банков предлагает несколько пакетов РКО, которые разработаны для предприятий разных сфер деятельности. С помощью специальных сервисов можно сравнить условия и тарифы РКО в Казахстане. Однако, выбирая банк для РКО, для представителей малого и среднего бизнеса мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на показатель стоимости снятия наличных средств», - поделился директор департамента малого и среднего бизнеса АО «First Heartland Jsan Bank» Аскар Битигов.

First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание

На фото: директор департамента малого и среднего бизнеса АО «First Heartland Jsan Bank» Аскар Битигов.

По словам эксперта, по состоянию на май 2019 года около 7 крупнейших банков Казахстана предлагают услуги по открытию РКО. Можно сделать выводы, что разница всех тарифов существенная. Поэтому выбирать пакет РКО нужно в зависимости от специфики ведения бизнеса. Обновленный тариф по акции «Лето с Жусанбанком» установлен по всей региональной сети АО «First Heartland Jsan Bank».

Срок проведения акции «Лето с Жусанбанком» в АО «First Heartland Jsan Bank»: июнь-август 2019 г. (летний период).

Акция до -40% скидки будет предоставляться при соответствии Клиента критериям присвоения данного тарифа.

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