Новости / Государство

Alibaba намерена поделить обыкновенные акции

Сегодня, 07:41
Alibaba намерена поделить обыкновенные акции


Холдинг Alibaba Group, оператор крупнейшей в мире платформы электронной коммерции, подал заявку на разделение своих обыкновенных акций, что является частью шага по повышению гибкости его деятельности по привлечению капитала, сообщает vestifinance.ru.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского гиганта электронной коммерции, он предлагает разделить каждую из своих обыкновенных акций, торгующихся в США, на восемь. В итоге одна американская депозитарная акция (ADS), которая в настоящее время представляет одну обыкновенную акцию стоимостью 0,000025 доллара, станет восемью обыкновенными акциями по 0,000003125 доллара каждая. Таким образом, вместо 4 млрд акций получится 32 млрд на 100 тыс. долларов. При этом акционеры сохранят прежнее право голоса.


Alibaba намерена поделить обыкновенные акции

Alibaba рассматривает возможность выхода на биржу в Гонконге

«Совет директоров предлагает разделение акций для повышения гибкости компании в будущей деятельности на рынке капитала, - говорится в сообщении компании, которое цитирует South China Morning Post. - Разделение акций "одна на восемь" увеличит количество акций, доступных для выпуска, и они будут стоить дешевле. Совет директоров считает, что это повысит гибкость в привлечении капитала, включая выпуск новых акций».

Акционеры компании проголосуют за изменения на годовом общем собрании 15 июля в Гонконге. В случае одобрения изменение вступит в силу через год.

Как писали ранее «Вести. Экономика», компания подала заявку на листинг в Гонконге, где может привлечь до 20 млрд долларов в ходе крупнейшего IPO. Организаторами размещения китайского гиганта выбраны China International Capital Corporation и Credit Suisse Group.

В 2014 году Alibaba провела первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, сумев привлечь 25 млрд долларов в рамках рекордного IPO.

  • Просмотров: 49
Похожие материалы
  • Alibaba объявила о перестановках в руководстве Alibaba объявила о перестановках в руководстве
  • Samsung BioLogics в ходе IPO планирует привлечь $2 млрд Samsung BioLogics в ходе IPO планирует привлечь $2 млрд
  • Химфарм решил разместить простые акции на 9,6 млрд тенге Химфарм решил разместить простые акции на 9,6 млрд тенге
  • SoftBank продаст акции Alibaba на $8 млрд SoftBank продаст акции Alibaba на $8 млрд
  • Казкоммерцбанк продает более 600 млрд простых акций БТА Казкоммерцбанк продает более 600 млрд простых акций БТА
    • Отзывы читателей
    Facebook запустит тестовую сеть для Libra 18 июня Facebook запустит тестовую сеть для Libra 18 июня Государство Сегодня, 07:55
    Amazon возьмет в аренду 15 самолетов Boeing для доставки посылок Amazon возьмет в аренду 15 самолетов Boeing для доставки посылок Государство Сегодня, 07:54
    Facebook анонсировал выпуск криптовалюты в 2020 году Facebook анонсировал выпуск криптовалюты в 2020 году Государство Сегодня, 07:44
    Alibaba объявила о перестановках в руководстве Alibaba объявила о перестановках в руководстве Государство Сегодня, 07:43
    Alibaba намерена поделить обыкновенные акции Alibaba намерена поделить обыкновенные акции Государство Сегодня, 07:41
    «Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов «Казахстан инжиниринг» возглавил Куаныш Бишимов Государство 16-06-2019, 07:59
    Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией Алик Шпекбаев продолжит борьбу с коррупцией Государство 16-06-2019, 07:48
    Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook Visa и Uber вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook Государство 16-06-2019, 07:46
    Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Государство 16-06-2019, 07:42
    Airbus может оснастить гибридным двигателем новую модель самолета Airbus может оснастить гибридным двигателем новую модель самолета Государство 16-06-2019, 07:31
    Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Telegram предупредил о сбоях из-за хакерской атаки Государство 13-06-2019, 07:59
    Intel покупает стартап Barefoot Networks Intel покупает стартап Barefoot Networks Государство 13-06-2019, 07:59
    Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев остается руководителем Администрации Президента Государство 13-06-2019, 07:59
    Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Аналитики: Средний курс доллара ожидается на уровне 385,2 тенге Государство 13-06-2019, 07:43
    First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание First Heartland Jsan Bank снизил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание Государство 13-06-2019, 07:33
    Армия сделала свой выбор Армия сделала свой выбор Государство 10-06-2019, 07:45
    В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге В Актобе международный марафон собрал 2,5 млн тенге Государство 10-06-2019, 07:44
    В Алматы осуществляется прием вторсырья В Алматы осуществляется прием вторсырья Государство 10-06-2019, 07:38
    Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei Государство 10-06-2019, 07:38
    NASA объявило примерную стоимость тура на МКС NASA объявило примерную стоимость тура на МКС Государство 10-06-2019, 07:34