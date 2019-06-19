Alibaba намерена поделить обыкновенные акции

Сегодня, 07:41

Холдинг Alibaba Group, оператор крупнейшей в мире платформы электронной коммерции, подал заявку на разделение своих обыкновенных акций, что является частью шага по повышению гибкости его деятельности по привлечению капитала, сообщает vestifinance.ru.



Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского гиганта электронной коммерции, он предлагает разделить каждую из своих обыкновенных акций, торгующихся в США, на восемь. В итоге одна американская депозитарная акция (ADS), которая в настоящее время представляет одну обыкновенную акцию стоимостью 0,000025 доллара, станет восемью обыкновенными акциями по 0,000003125 доллара каждая. Таким образом, вместо 4 млрд акций получится 32 млрд на 100 тыс. долларов. При этом акционеры сохранят прежнее право голоса.

Alibaba рассматривает возможность выхода на биржу в Гонконге

«Совет директоров предлагает разделение акций для повышения гибкости компании в будущей деятельности на рынке капитала, - говорится в сообщении компании, которое цитирует South China Morning Post. - Разделение акций "одна на восемь" увеличит количество акций, доступных для выпуска, и они будут стоить дешевле. Совет директоров считает, что это повысит гибкость в привлечении капитала, включая выпуск новых акций».

Акционеры компании проголосуют за изменения на годовом общем собрании 15 июля в Гонконге. В случае одобрения изменение вступит в силу через год.

Как писали ранее «Вести. Экономика», компания подала заявку на листинг в Гонконге, где может привлечь до 20 млрд долларов в ходе крупнейшего IPO. Организаторами размещения китайского гиганта выбраны China International Capital Corporation и Credit Suisse Group.

В 2014 году Alibaba провела первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, сумев привлечь 25 млрд долларов в рамках рекордного IPO.