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Alibaba объявила о перестановках в руководстве

Сегодня, 07:43
Alibaba объявила о перестановках в руководстве


Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd., готовящийся к размещению акций в Гонконге, объявил о перестановках в руководстве компании, а также реорганизации ряда подразделений. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

Главный финансовый директор Alibaba Мэгги Ву теперь будет отвечать за стратегические инвестиции - ключевую для компании сферу, где ее портфель включает более 100 инвестпроектов.

Вместе с ней заниматься этим направлением будет вице-президент Alibaba Джо Цай, возглавляющий в настоящее время сегмент M&A, пишет Financial Times со ссылкой на официальный аккаунт компании в соцсети Weibo.

Аналитик Bernstein Research Дэвид Дай полагает, что расширение полномочий Мэгги Ву готовит почву для отставки Джо Цая.

«Очевидно, что подготовка к его замене идет полным ходом, - говорит Дай. - Это не означает, что он уйдет завтра и будет заменен завтра. Однако, по крайней мере, часть его обязанностей получит Мэгги Ву, и это четкий шаг к плавной передаче полномочий».

Основатель и глава Alibaba Group Джек Ма еще в прошлом году объявил, что в сентябре 2019 года сложит с себя полномочия исполнительного председателя совета директоров компании и передаст их гендиректору Дэниэлу Чжану, который будет в дальнейшем занимать оба поста.


Alibaba объявила о перестановках в руководстве

Alibaba намерена поделить обыкновенные акции

Многие технологические компании Китая вынуждены реструктуризировать операции, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. О различных перестановках и организационных изменениях уже объявили JD.com и Tencent. В рамках реорганизации, подразделение Alibaba в сфере торговли свежими продуктами питания Freshippo, работающее в Китае под брендом Hema, будет выделено в самостоятельный бизнес. Alibaba также намерено оживить подразделение инновационных инициатив, которому будут переданы некоторые из операций сегмента цифровых медиа и развлекательные активы.

Накануне стало известно, что Alibaba планирует провести сплит акций с коэффициентом 1 к 8. Предложение совета директоров о сплите акций будет вынесено на голосование в ходе годового собрания акционеров Alibaba, которое пройдет в Гонконге 15 июля. В случае, если акционеры поддержат это предложение, сплит акций произойдет не позднее июля 2020 года. В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории.

Alibaba готовится к размещению акций в Гонконге, объем которого, по оценкам экспертов, может составить порядка $20 млрд. Акции Alibaba на NYSE подорожали на 1,8% в ходе предварительных торгов во вторник, с начала 2019 года их стоимость выросла на 16,7%.

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