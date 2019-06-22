В Алматы установят памятники Шамши Калдаякову и Балуану Шолаку

Вчера, 07:46

Аким Алматы Бауыржан Байбек ознакомился с эскизами будущих памятников Шамши Калдаякову и Балуану Шолаку. Все проекты были выбраны комиссией на основе открытого конкурса из порядка 50 поданных заявок. Об этом сообщает пресс-служба акима.

Бронзовый памятник народному артисту Казахстана Шамши Калдаякову до конца года будет установлен в сквере между Дворцом Республики и гостиницей "Казахстан".

Скульптура в честь прославленного казахского борца появится этой осенью на проспекте Абая перед Дворцом спорта им. Балуана Шолака.

Для увековечения персонажей казахского фольклора также планируется установка бронзовой композиции, посвященной символу вечной любви – Толегену и Кыз Жибек.

В этот же день Бауыржан Байбек осмотрел перед зданием Центрального государственного музея уникальную экспозицию, посвященную богатой и самобытной культуре ранних кочевников. Основанием композиции является геоглиф – геометрический фигурный узор, по основным линиям которого были размещены фрагменты скал с гравюрами из петроглифов, изображающих тотемных животных в сакском зверином стиле. Авторы проекта - известные казахстанские художники Санжар и Жанель Жубановы.

«При создании гравюр были использованы обломки скал с патиной, возникшей от воздействия солнца за многие тысячи лет. Теперь каждый алматинец и гость города сможет ознакомиться с творчеством наших предков, которые выражали себя, свои чувства на камне, отправляя, по сути, послания будущим поколениям. С другой стороны, это еще и будет пробуждать интерес поехать за город и посмотреть оригиналы», - поделился Санжар Жубанов.



Аким города поручил благоустроить территорию перед музеем с созданием сухого фонтана, установить уличную мебель и соответствующие информационные таблички, вместо газона высадить степные тюльпаны.