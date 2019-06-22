В Кызылорде началось строительство 3 новых микрорайонов

Вчера, 07:51

В Кызылорде на левом берегу Сырдарьи началось строительство 3 новых микрорайонов, сегодня состоялась закладка фундамента первого 40-квартирного дома, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акимата Кызылординской области.

«Сегодня мы приступаем к строительству первого дома из трех новых микрорайонов на левом берегу. В микрорайоне, построенном в прошлом году, уже заселились около 70 процентов новоселов, до конца года здесь будут построены еще 53 дома на 2466 квартир. В целом за последние 6 лет в регионе велось строительство 361 многоэтажного дома, или около 7 тыс. квартир. В том числе свыше 600 квартир получили жильцы бывших аварийных домов. Кызылординская область – единственный регион в Казахстане, полностью решивший проблему аварийного жилья», - отметил аким области Крымбек Кушербаев на церемонии закладки фундамента.

В ЖССБ рассказали о социально важных программах

Застройка левобережной части Кызылорды началась в 2016 году, когда был сдан в эксплуатацию автомобильный мост через Сырдарью. В прошлом году в новом городе на левобережье сдали в эксплуатацию первый жилой микрорайон – 14 многоэтажных домов, построенных за счет средств частных инвесторов, а также центр «Рухани жаыру» и детский сад на 320 мест. А в 2019 завершено строительство Молодежного центра и кампуса университета «Болашак».

Отметим, что за последние 6 лет в регионе ввели в эксплуатацию почти 3 млн кв. м жилья. Только в областном центре за 2013-2018 годы построено 15 новых микрорайонов.