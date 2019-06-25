Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область и Шымкент

Сегодня, 07:41

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область и г. Шымкент ознакомился с работой объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и ходом застройки Туркестана. Об этом сообщает официальный сайт главы правительства.

В Туркестане Аскар Мамин ознакомился с началом строительства нового международного аэропорта. Объект расположен в 16 км от областного центра и будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. Планируется, что пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год.

Премьер-министру РК презентовали проект будущего многопрофильного областного медицинского центра на 610 коек. Новая больница будет построена совместно с иностранными и отечественными инвесторами в рамках государственно-частного партнерства.

Аскар Мамин изучил планы по расположению отделений. На территории единого центра будут функционировать станция скорой медицинской помощи, онкологический и радиологический центр, а также отделение интенсивной терапии для новорожденных, работа которого позволит снизить уровень младенческой смертности.

Далее Аскар Мамин проинспектировал ход застройки областного центра и осмотрел строящиеся объекты административного, социального, культурно-исторического назначения.

Глава Правительства РК посетил объекты строительства зданий областного акимата, медиа-центра, конгресс-холла, площади «Нур-Султан», центра обслуживания населения. Среди объектов социального назначения Аскар Мамин осмотрел ход строительства спортивной и музыкальной школ, колледжа туристического направления, стадиона, дворцов школьников и спорта. Кроме того, посещены строящиеся здания Казахского драмтеатра, дворца бракосочетания, а также парк с аттракционами, музыкальный фонтан и амфитеатр.

В историко-культурном центре города премьер-министр РК проинспектировал ход работ по возведению музея Х.А. Яссауи, центра «лы дала Елі», областной научно-универсальной библиотеки, Восточной бани, реконструкции зданий Национального центра ремесленников Великого шелкового пути, визит-центра, реставрации исторических объектов городища Культобе.

Кроме того, Аскар Мамин посетил строительные площадки нового парка и городского Арбата.

В городе Шымкент глава правительства РК побывал на территории городских канализационно-очистных сооружений, где осмотрел работу системы по очистке сточных вод и комплекса по переработке осадка для выработки электрической энергии (биогазовой установки).

Премьер-министр РК посетил первый автобусный парк «Shymkent Bus», где было доложено об организации регулярных городских пассажирских перевозок и обновлении подвижного состава местного общественного транспорта.