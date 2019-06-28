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Дневные торги: 378,8 тенге за доллар

Вчера, 07:39
Дневные торги: 378,8 тенге за доллар


Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 июня 2019 года составил 378,83 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.


Дневные торги: 378,8 тенге за доллар

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По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 378,55 тенге за доллар США, максимальный — 379,90 тенге, курс закрытия — 379,38 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 114 млн 940 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 501.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 380 тенге, Алматы — 381 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 378,65 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 26 июня составляет 378,83 тенге за 1 доллар США. 27 июня, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 378,65 тенге за 1 доллар.

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