Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч рабочих мест

1-07-2019, 07:50

Deutsche Bank AG может сократить 15-20 тыс. рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.



Если этот план будет реализован, число сотрудников банка, составлявшее на конец первого квартала 2019 года 91,463 тыс. человек, уменьшится на 16-22%.



Сокращения, вероятно, будут проведены за период более года и коснутся различных регионов и направлений бизнеса, отмечают источники. Они ожидают, что наибольшую нагрузку понесут американский бизнес, а также инвестиционно-банковские операции.



Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank планирует сократить примерно половину сотрудников глобальной команды, осуществляющей торговые операции с акциями.

По словам источников, план, который германский банк готовится утвердить, предусматривает сокращение сотен позиций в сфере торговли акциями и деривативами, а также в сегменте анализа рынков.

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Уже в следующем месяце Deutsche Bank начнет информировать сотрудников, в том числе в США и в Азии, о сокращениях, отмечают источники.Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг в прошлом месяце сообщил инвесторам, что он планирует сокращение операций инвестиционно-банковского бизнеса после серии безрезультатных попыток вернуть этот бизнес к росту.



Ранее в этом месяце СМИ сообщали о готовящихся банком мерах по реструктуризации бизнеса. Так, газета Financial Times написала, что Deutsche Bank может создать банк "плохих" активов, которому передаст активы на сумму до 50 млрд евро.

Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Севинг готовит также серьезные кадровые перестановки и намерен сменить главного финансового директора Джеймса фон Мольтке и главу инвестиционно-банковского бизнеса Гарта Ричи.