Новости / Государство

Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч рабочих мест

1-07-2019, 07:50
Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч рабочих мест


Deutsche Bank AG может сократить 15-20 тыс. рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.


Если этот план будет реализован, число сотрудников банка, составлявшее на конец первого квартала 2019 года 91,463 тыс. человек, уменьшится на 16-22%.


Сокращения, вероятно, будут проведены за период более года и коснутся различных регионов и направлений бизнеса, отмечают источники. Они ожидают, что наибольшую нагрузку понесут американский бизнес, а также инвестиционно-банковские операции.


Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank планирует сократить примерно половину сотрудников глобальной команды, осуществляющей торговые операции с акциями.
По словам источников, план, который германский банк готовится утвердить, предусматривает сокращение сотен позиций в сфере торговли акциями и деривативами, а также в сегменте анализа рынков.


Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч рабочих мест

Рост мирового ВВП замедлится до 2,7% в 2019 году


Уже в следующем месяце Deutsche Bank начнет информировать сотрудников, в том числе в США и в Азии, о сокращениях, отмечают источники.Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг в прошлом месяце сообщил инвесторам, что он планирует сокращение операций инвестиционно-банковского бизнеса после серии безрезультатных попыток вернуть этот бизнес к росту.


Ранее в этом месяце СМИ сообщали о готовящихся банком мерах по реструктуризации бизнеса. Так, газета Financial Times написала, что Deutsche Bank может создать банк "плохих" активов, которому передаст активы на сумму до 50 млрд евро.
Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Севинг готовит также серьезные кадровые перестановки и намерен сменить главного финансового директора Джеймса фон Мольтке и главу инвестиционно-банковского бизнеса Гарта Ричи.

  • Просмотров: 114
Похожие материалы
  • Deutsche Bank и Commerzbank обсуждают слияние Deutsche Bank и Commerzbank обсуждают слияние
  • Snapchat планирует провести IPO на NYSE Snapchat планирует провести IPO на NYSE
  • Deutsche Bank оштрафован на $425 млн за зеркальные сделки Deutsche Bank оштрафован на $425 млн за зеркальные сделки
  • Акции Deutsche Bank обвалились почти на 9% Акции Deutsche Bank обвалились почти на 9%
  • Deutsche Bank вновь проводит внутреннюю проверку Deutsche Bank вновь проводит внутреннюю проверку
    • Отзывы читателей
    Huawei получила свыше 80 тысяч патентов по всему миру, включая США Huawei получила свыше 80 тысяч патентов по всему миру, включая США Государство 1-07-2019, 07:53
    «Правительство для граждан» возобновило работу в Арысе «Правительство для граждан» возобновило работу в Арысе Государство 1-07-2019, 07:52
    Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч рабочих мест Deutsche Bank может сократить до 20 тысяч рабочих мест Государство 1-07-2019, 07:50
    C 1 июля режим проведения торгов на KASE изменится C 1 июля режим проведения торгов на KASE изменится Государство 1-07-2019, 07:49
    Fitch Ratings улучшило прогнозы Казахтелекома и Кселл Fitch Ratings улучшило прогнозы Казахтелекома и Кселл Государство 1-07-2019, 07:31
    В Арысе восстановлено движение поездов В Арысе восстановлено движение поездов Государство 28-06-2019, 07:50
    Дневные торги: 380,4 тенге за доллар Дневные торги: 380,4 тенге за доллар Государство 28-06-2019, 07:47
    В городе Арыс обнаружено более 5 тысяч снарядов В городе Арыс обнаружено более 5 тысяч снарядов Государство 28-06-2019, 07:45
    Дневные торги: 378,8 тенге за доллар Дневные торги: 378,8 тенге за доллар Государство 28-06-2019, 07:39
    First Heartland Bank и First Heartland Jsan Bank объединятся First Heartland Bank и First Heartland Jsan Bank объединятся Государство 28-06-2019, 07:38
    Взрыв произошел в воинской части Арыси Взрыв произошел в воинской части Арыси Государство 25-06-2019, 08:01
    В Актобе приостановлены работы по расширению русла рек В Актобе приостановлены работы по расширению русла рек Государство 25-06-2019, 07:49
    Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область и Шымкент Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область и Шымкент Государство 25-06-2019, 07:41
    В Шымкенте открыто 15 эвакуационных пунктов В Шымкенте открыто 15 эвакуационных пунктов Государство 25-06-2019, 07:41
    Huawei подала иск к Министерству торговли США Huawei подала иск к Министерству торговли США Государство 25-06-2019, 07:34
    Бытовую технику и сахар будут продавать через «Виртуальный склад» Бытовую технику и сахар будут продавать через «Виртуальный склад» Государство 22-06-2019, 08:00
    В МВД рассказали, как будут бороться с автоворами В МВД рассказали, как будут бороться с автоворами Государство 22-06-2019, 07:54
    В Кызылорде началось строительство 3 новых микрорайонов В Кызылорде началось строительство 3 новых микрорайонов Государство 22-06-2019, 07:51
    В Алматы установят памятники Шамши Калдаякову и Балуану Шолаку В Алматы установят памятники Шамши Калдаякову и Балуану Шолаку Государство 22-06-2019, 07:46
    Аналитики прогнозирую рост цен на золото Аналитики прогнозирую рост цен на золото Государство 22-06-2019, 07:44