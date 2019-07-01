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Fitch Ratings улучшило прогнозы Казахтелекома и Кселл

1-07-2019, 07:31
Fitch Ratings улучшило прогнозы Казахтелекома и Кселл


Рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогнозы «Казахтелеком» и «Кселл» (дочерней организации АО «Казахтелеком») до «позитивного», подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) по каждой компании на уровне BB+ и ВВ соответственно, сообщила в пятницу казахстанская телекоммуникационная компания АО «Казахтелеком».

Ключевыми факторами улучшения прогноза по рейтингу послужили приобретение в декабре 2018 года компанией «Казахтелеком» 75% акций «Кселл» и успешное размещение 19 июня текущего года облигаций «Казахтелеком» на общую сумму 80 млрд тенге для финансирования сделки по выкупу оставшейся 49% доли в совместном предприятии с Tele2. В свою очередь, улучшение прогноза по рейтингу «Кселл» отражает улучшение рейтинга материнcкой компании – «Казахтелеком».

В агентстве отмечают, что рейтинги «Казахтелекома» обусловлены доминирующими рыночными позициями компании в сегментах фиксированной и мобильной связи, генерированием стабильного свободного денежного потока, умеренным левериджем и благоприятной регулятивной средой. По мнению агентства, более крупный масштаб деятельности после завершения всех сделок и оптимизация дублирующих функций позволят компании повысить прибыльность и генерирование денежного потока за счет оптимизации сети и операционных расходов.

Напомним, 17 июня текущего года Fitch Ratings подтвердило рейтинг «Казахтелекома» на уровне ВВ+ и сохранило «Пересмотр на повышение», отметив, что приобретение контрольного пакета акций «Кселл», второго по размеру мобильного оператора в стране, и получение полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел позволят «Казахтелекому» стать лидером в мобильном сегменте рынка с абонентской базой, составляющей более 60% и наиболее широкой зоной покрытия сети.

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