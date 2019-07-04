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Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США

4-07-2019, 07:35
Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США


Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

Причиной недовольства стало изображение на кроссовках первого американского флага, «Бетси Росс», с 13 полосами и 13 белыми звездами, которые формируют круг. Ряд крайне правых группировок называют этот флаг своим символом, в то время как некоторые люди считают его напоминанием об эпохе рабства.

«Nike решил не выпускать кроссовки Air Max 1 Quick Strike Fourth of July, так как на них изображена старая версия американского флага», - сообщил представитель компании.


Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США

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Nike второй раз за две недели отказался от выпуска кроссовок из политических соображений.

На прошлой неделе компания приостановила продажу некоторых моделей кроссовок в Китае. Nike была вынуждена пойти на такой шаг, после того как сотрудничающий с ней японский модельер Дзюн Такахаси высказался в соцсети в поддержку протестов в Гонконге. Он сделал это в аккаунте фирменной линейки кроссовок Nike Undercover, сообщила Financial Times.

Акции компании в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник снижаются на 0,5%.

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