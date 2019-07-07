Wildberries будет продвигать казахстанские товары

Сегодня, 07:40

Компании Wildberries и KAZAKH INVEST подписали соглашение о том, что до конца 2019 года на территории Казахстана появится первый Центр электронной экспертизы Wildberries, а предприятия республики получат возможность наращивать свои продажи в cсегменте электронной торговли. Всего будет открыто три площадки – в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По этому соглашению до конца 2019 года на территории Казахстана появится первый Центр электронной экспертизы Wildberries, а предприятия республики получат возможность наращивать свои продажи в стремительно развивающемся сегменте электронной торговли. Всего будет открыто три площадки – в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между заместителем председателя правления KAZAKH INVEST Рустамом Исатаевым и генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук.

«Казахстанские бизнесмены уже занимаются онлайн-продажами одежды, аксессуаров, косметики, продукции для автолюбителей, книг и детских товаров. Запуск подобного проекта в первую очередь позволит малому и среднему бизнесу получать необходимые знания и инструменты для успешной онлайн-торговли, а также расширить спектр реализуемой продукции. Kazakh Invest активно поддерживает проекты сферы ИКТ. На сегодняшний день общая сумма прорабатываемых Kazakh Invest проектов этой отрасли составляет порядка 650 млн долларов. В активной проработке находится проект внедрения сети мобильной связи 5G. Следующим якорным проектом является строительство дата-центров, где объем инвестиций может составить порядка 100 млн долларов», - рассказал Рустам Исатаев.

Отметим, по итогам 2018 года объем рынка онлайн-торговли в Казахстане вырос в 1,5 раза и составил 269 млрд тенге, количество покупателей возросло в два раза и достигло 2,3 млн человек.

«Наш интернет-магазин работает в республике с 2014 года. Мы приглашаем к сотрудничеству поставщиков Казахстана, сегодня на Wildberries уже представлены одежда, аксессуары, косметика, продукция для автолюбителей, книги, детские товары. Потенциал развития нашего партнерства высокий: в стране есть производители высококачественных товаров, которые благодаря работе с нами могут значительно увеличить свои объемы продаж, создать новые рабочие места и даже запустить новые торговые марки. В новых Центрах экспертизы электронной торговли наши специалисты расскажут, как это сделать быстро и эффективно», - рассказала Татьяна Бакальчук.

Основная цель Центров электронной экспертизы Wildberries - оказание всестороннего содействия предпринимателям в масштабировании их бизнеса на рынке интернет-продаж. Их запуск позволит в первую очередь малому и среднему бизнесу получать необходимые знания и инструменты для успешной онлайн-торговли (обучающие курсы, фотостудии), упростит взаимодействие с компанией и сократит логистическое плечо за счет прямой приемки товаров в Центрах, откуда они будут перенаправляться в распределительные складские комплексы Wildberries. Первый Центр откроют в Нур-Султане.

За 2018 год оборот интернет-магазина Wildberries.kz, работающего на территории Казахстана, вырос на 65%, до 13 млрд тенге. Самыми популярными товарами стали одежда и обувь (доля продаж - 69%), аксессуары (9%), детские товары (4%), бьюти-товары (3%), бытовая техника и электроника (3%). Число заказов выросло на 61%, до 1,9 млн шт., а количество клиентов – также на 61%, до 164 тыс. человек.