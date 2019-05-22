5G до конца года появится в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

22-05-2019, 07:51

Премьер-министр Аскар Мамин провел совещание по вопросам внедрения 5G в Казахстане, сообщает пресс-служба Главы правительства.

Участники совещания обсудили влияние внедрения новой технологии на расширение возможностей для развития цифровой экономики и интернета вещей (IoT).

Главе Правительства РК доложили, что увеличение скорости потока и пропускной способности передаваемых данных придаст серьезный импульс реализации проектов в сферах цифровизации ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения в части развития телемедицины, внедрения компонентов Smart City, повышения эффективности работы по обеспечению безопасности населения и др.

По данным Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Казахстан наряду с США, Южной Кореей, Швейцарией, Эстонией, входит в десятку стран мира, которые приступили к пилотированию внедрения новой Сети.

В рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. В целом ожидается, что Сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек.

По итогам обсуждения премьер-министр РК Аскар Мамин поручил разработать План мероприятий по внедрению 5G в Казахстане.