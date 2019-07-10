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Автопром РК с начала года выпустил почти 16 тысяч авто

Вчера, 07:36
Автопром РК с начала года выпустил почти 16 тысяч авто


Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за январь-май 2019 года составило в денежном выражении 114,7 млрд тенге, против 71,5 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (рост — на 60,4%). Это рекордный показатель для соответствующего периода, пишет аналитическая служба Ranking.kz.

Всего за январь-май 2019 года было произведено 16,9 тыс. автотранспортных средств (на 42,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года): 15,7 тыс. легковых автомобилей, 404 автобуса, 495 грузовых авто, 270 прицепов и 19 единиц специализированной техники.

Автопром РК с начала года выпустил почти 16 тысяч авто

Среди регионов РК почти 94% от всего объема производства автотранспорта приходится на две области: Костанайскую — 56,5 млрд тенге, рост за год в 2,1 раза (здесь расположен завод «СарыаркаАвтоПром») — и Восточно-Казахстанскую область: 50,8 млрд тенге, рост за год на 32,9% (здесь работают такие заводы, как «АзияАвто», «СемАЗ» и Daewoo Bus Kazakhstan).

Автопром РК с начала года выпустил почти 16 тысяч авто

Среди заводов-автопроизводителей по количеству произведенных автотранспортных средств лидирует АО «АзияАвто»: почти 8,5 тыс. авто, рост за год на 20%.

Следом, сокращая разрыв, идет ТОО «СарыаркаАвтоПром»: чуть менее 7,5 тыс. авто, рост за год — сразу на 80%. Напомним, АО «АзияАвто» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» производят преимущественно легковые автомобили.

Автопром РК с начала года выпустил почти 16 тысяч авто

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