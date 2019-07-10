Британия выделит более $20 млн для борьбы с «фейками»

Вчера, 07:34

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Лондон намерен бороться с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы. Об этом сообщает сайт Росбалт.



По данным ведомства, в ближайшие три года на борьбу с «фейками» и поддержку независимых СМИ будет выделено 18 млн фунтов ($22,5 млн).

«Поскольку лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность, — сказал министр в преддверии Глобальной конференции по вопросу свободы прессы.

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Хант подчеркнул, что поддержка свободы выражения и независимых голосов на Западных Балканах должна стимулировать формирование сбалансированного независимого контента.

Кроме того, Лондон намерен оказывать помощь журналистами, работающим в „самых репрессивных“ обществах».

На конференции, которая пройдет в Лондоне 10—11 июля, Хант планирует договориться с коллегами о способе защиты свободы СМИ и «установить цену для тех, кто нарушает ее».