В 2019 году будет выдано около 54 тысяч грантов

Вчера, 07:49

В 2019 году будет выдано около 54 тысяч грантов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Energyprom.

При этом, 5 тысяч дополнительных грантов будет выделено детям из многодетных и малообеспеченных семей.



Объем услуг в области высшего образования за первый квартал 2019 года составил 77,2 млрд тенге, против 68,9 млрд тенге годом ранее (+11,9%). Наибольший объем услуг ожидаемо пришёлся на культурную столицу, Алматы (37,4% от РК), а также на Нур-Султан (24,7% от РК). Еще 6,2% услуг оказали учебные заведения Карагандинской области, и 5,2% — третьего ключевого мегаполиса страны, Шымкента.

Министерство образования и науки опубликовало список грантов на 2019/2020 учебный год по каждой группе образовательных программ. Как сообщил ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, большинство грантов предусмотрены на технические специальности.

Напомним, с 20 по 30 июня в Казахстане прошло Единое национальное тестирование, в котором участвовали более 110 тысяч человек. По итогам ЕНТ будет вестись распределение грантов на обучение в вузах Казахстана.

Министр образования сообщил, что по поручению главы государства на 2019/2020 учебный год правительством РК будет дополнительно выделено 5 тысяч грантов для детей из многодетных семей и получателей адресной социальной помощи. Гранты будут выделяться уже с 1 сентября текущего года. Основное условие: это должны быть абитуриенты, которые прошли ЕНТ и набрали по его результатам в национальные вузы — не менее 65 баллов, по направлению «педагогические науки» — не менее 60 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов.

Асхат Аймагамбетов пояснил, что сначала пройдет общее распределение грантов. В этом году будут выданы 53,7 тысячи грантов. Ориентировочно 1 августа станут известны фамилии обладателей грантов. После этого те, кто не получил грант, но относится к социально уязвимым категориям граждан, могут подавать свои заявления. Прием заявлений на конкурс по присуждению дополнительных образовательных грантов будет осуществляться с 5 августа по 10 августа. Присуждение — до 25 августа.

Заметим, по итогам первого квартала текущего года за счет бюджета было оказано услуг на 41,4 млрд тенге (+13,1% за год), за счет населения — на 33,9 млрд тенге (+9,2% за год). Наибольший рост услуг наблюдался за счет средств предприятий: плюс 43,6% за год (впрочем, это всего 1,9 млрд тенге).

В 2017/2018 учебном году в Казахстане работало 124 вуза. Наибольшее количество традиционно пришлось на Алматы (41), столицу (14) и Шымкент (10 учебных заведений).

Лидерами в «Национальном рейтинге востребованности вузов РК – 2019» стали Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский Национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Казахский Национальный женский педагогический университет, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова.

Всего в «Национальном рейтинге востребованности вузов РК – 2019» приняли участие 87 вузов страны. При этом особую сложность в проведении ранжирования вызвали получение и обработка актуальных и достоверных данных, требуемых для исследования. Поэтому, в связи с подачей некорректной информации, 28 вузов были отклонены. Таким образом, в рейтинг включены 59 вузов, которые выполнили все требования для участия в ранжировании: национальных университетов — 8, государственных — 21, акционерных — 10, частных — 20.

Заметим, если ранее Казахстан планомерно сокращал количество вузов в пользу качества, то теперь тренд изменился, и количество учебных заведений будет увеличено. Так, глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК озвучил меры, направленные на повышение качества образования в стране.

В частности, расходы на образование и науку решено довести до 5% ВВП. Касым-Жомарт Токаев также объявил о создании в ближайшие годы новых учебных заведений: 180 колледжей и 20 передовых вузов. Из республиканского бюджета на эти цели на первом этапе будет выделено 58 миллиардов тенге, или 150 млн долларов.